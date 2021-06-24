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Medya

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Mevcut yönetimle TL'nin itibar kazanması pek mümkün görünmüyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

24 Haziran 2021 09:22

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz artırımı yerine zorunlu karşılık artımını gündeme getirmesini beklediklerini savunduğu yazısında, "Böylece asıl araç olan faiz kullanılmayacak, ihtiyati tedbirlerle para politikası sıkılaştırılmaya çalışılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun önceki gün Bankalar Birliği yöneticileriyle yaptığı toplantıdan sızan haberler, Banka’nın böyle bir plana hazırlandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Merke Bankası'nın enflasyonda artışın devam edeceğini gördüğünü ve buna önlem almaya çalıştığını belirten Erdal Sağlam, "Bu tür dolaylı yollarla TL’ye itibar kazandırmak artık mümkün değil. Çözüm yolu belli: Faizler gerektiği kadar artırılmadan, yapısal tedbirler uygulamaya konup hem ekonomide hem hukuk alanında radikal reformlar yapılmadan, bu yolla piyasalara güven verilmeden TL’nin itibar kaybı önlenemez. Mevcut yönetimle TL’nin itibar kazanması ise pek mümkün görünmüyor." diye yazdı.

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