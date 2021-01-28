Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: İktidar, IMF'yi yere göğe sığdıramaz oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, IMF'nin Türkiye için büyüme tahminini yükseltmesinin ardından, hükümet ve hükümete yakın gazetelerin IMF'yi yere göğe sığdıramadığını belirterek, "İktidara yakın medya da Bakan da IMF’nin söylediklerini cımbızlayarak veriyorlar, çünkü aynı raporda birçok eleştiri de yer alıyor. Türkiye ile ilgili büyüme hedefini yükselten IMF’nin dünya için büyüme hedeflerinde yaptığı artırımları söylemiyorlar." diye yazdı.

IMF'nin hükümet kurum ve kuruluşlarından maksimum şeffaflık istediğine işaret eden Erdal Sağlam, "IMF, “Bu bağlamda, Türkiye Varlık Fonu’nun yönetişim yapısı da olası çıkar çatışmalarını sınırlandıracak şekilde iyileştirilmeli” diyor. Kısacası; şimdi IMF’yi öven iktidar, gereken yapılamayınca ileride yine yerden yere vurabilir." ifadelerini kullandı.

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