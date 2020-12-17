Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Giderek zorlaşan bir dönemde Ağbal'ın işi de çok zor olacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın "Para ve Kur Politikası" sunumunu değerlendirdiği yazısında, "Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın dünkü sunumu piyasalar tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Ancak buna karşılık piyasa oyuncularının kafasında yanıtını bulamadıkları çok sayıda soru kaldığını da söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdal Sağlam, 2021'de enflasyonla mücadele için Ağbal'ın kuvvetli vurgular yaptığını ve fiyat istikrarının önemini açık ve anlaşılır biçimde dile getirdiğini belirterek, "Merkez Bankası’nın yeniden çıpa haline gelebilmesi biraz da “mali çıpa”nın yeniden oluşturulmasına bağlı. Hükümetin mali disiplinsizliğine, gevşemelerine karşı kararlı tutum takınacak Merkez Bankası yönetimi olabilir mi, göreceğiz. Naci Ağbal bir teknisyen olarak Merkez Bankası’ndaki görevine nüfuz etmiş, gidilecek yolu görmüş durumda ve buna göre adımlar atmaya da başladı. Ancak Naci Ağbal’ın bunun yanında bir AKP’li politikacı olduğunu, 2020 özeleştirisini yapamamasında gördüğümüz gibi, kabul etmemiz gerek. Giderek zorlaşan bir dönemde Ağbal’ın işi de çok zor olacak." diye yazdı.

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