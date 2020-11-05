Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Faiz artırmadan, kurları döviz satarak tutmakta ısrar ettiğiniz için bir yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık rezervi erittiniz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AKP milletvekillerine verdiği brifingden sızan haberlere göre, ekonomide önceliğin yüzde 0.1 olsa da bu yıl büyüme rakamı açıklamak olduğunu belirterek, "Albayrak, Çin’in bile, büyüme rakamlarını revize ettiğini belirterek Türkiye’deki büyüme rakamının 0 ile 1 arasında olacağını söylemiş. Bakanın bu sözleri, ekonomideki tüm belirsizlik ve umutsuzluk havasına karşı “Ama büyüyoruz” anlamında kullandığı açık." diye yazdı.

Atılan yanlış adımların ekonominin tüm dengesini bozduğuna işaret eden Erdal Sağlam, "Türkiye ekonomisine olan güven, hem içeride hem dışarıda, neredeyse sıfırlandı. CDS primleri dünyanın en riskli ülkelerinin başında geldiğimizi gösteriyor. Rating kuruluşları yanlış adımlar nedeniyle not kırdılar, yatırım yapılabilir ülke puanının çok altına geriledik. Buna rağmen rating indirimlerinin devam etmesi bekleniyor.

Dışarıdaki bu algı nedeniyle Türkiye, en ihtiyacı olan dönemde, yurtdışından borçlanamaz hale geldi. Likidite bolluğu nedeniyle dünyada faizler eksiye düşmüşken Türkiye, ancak yüzde 6.4 faizle 5 yıllığına 2.5 milyar dolar borçlanabildi. Hazine’nin tahvil ihracının ardından Varlık Fonu borçlanmak için piyasaya çıktı, ancak başaramadı.

Faiz oranlarını artırmadan, kurları döviz satarak tutmakta ısrar ettiğiniz için bir yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık rezervi erittiniz. Son birkaç aydır, swap’lar hariç, döviz rezervlerimiz ekside ve bu nedenle artık kurları tutamıyorsunuz. Bunun adına da “rekabetçi kur” dediniz, rezervi tükettiğiniz için kurlara müdahale edemiyorsunuz. İçerideki güvensizlik had safhaya ulaştı, döviz tevdiat hesaplarındaki artışın devam etmesi bunun en büyük kanıtı." ifadelerini kullandı.

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