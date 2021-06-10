Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Erdoğan zamansız faiz indirimi başlatırsa en kötüsünü görmeye hazır olalım

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası Başkanımla konuştum. Temmuz-ağustos gibi faizlerin inmesi lazım" sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimi için temmuz-ağustosu işaret etmesine rağmen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, piyasalarla yaptığı toplantıda faiz indirimi için eylül ayını işaret etti. Kavcıoğlu’nun erken faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini söylemesi piyasaları biraz rahatlattı. Ancak Cumhurbaşkanı’nın faiz konusundaki inadı bilindiği için piyasalardaki tedirginlik devam ediyor." diye yazdı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra piyasaların toparlanamadığını belirterek, "Türkiye, Erdoğan’ın faiz baskısı nedeniyle, aslında olması gerekenden daha yüksek faiz oranlarına sahip; TL’nin değeri bu nedenle bu kadar düşük.

Hızlı artan kurların da etkisiyle Türkiye’de enflasyon oranları bir süre daha yüksek devam edecek. Küresel enflasyonun da etkisiyle ne zaman aşağı ineceği ise henüz belli değil. Yani Merkez Bankası’nın eylül ayındaki indirim niyeti gerçekleşemeyebilir. Erdoğan yeniden zamansız faiz indirimini başlatırsa en kötüsünü görmeye hazır olalım." ifadelerini kullandı.

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