Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Erdoğan'ın "düşük faiz-yüksek büyüme" iddiasını hayata geçirme ihtimali arttıkça, ekonomide bozulma hız kazanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "düşük faiz-yüksek büyüme" iddiasını hayata geçirme ihtimali arttıkça ekonomide bozulmanın hız kazandığını dile getirdi.

Erdoğan'ın TRT yayınında faizlerin düşürülmesine yönelik söyleminin dolar kurunu rekor düzeye getirdiğini belirten Sağlam, "Erdoğan’ın yüksek büyüme hırsı enflasyonun artmasına neden oluyor, bunun sonucu faizler artırılmak zorunda kalıyor ama Cumhurbaşkanı buna rağmen faizlerin indirilmesini istiyor. Yani, “Kaynak açığı büyük bir ülkede hem yüksek büyüme olsun hem de bunun sonucuna razı olmayalım” şeklinde bir fikir. Yüksek büyüme ve düşük faiz her politikacının hayalidir ama bunun imkânsız olduğunu da bilirler. Bunu bilmeyenler de birkaç kez deneyip sonucu gördükçe anlar ve ikisi arasında bir denge kurmaya çalışırlardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme hırsının sonuçlarını kaç kez deneyip gördüğü halde, yine de imkânsızı istemeye devam ediyor." diye yazdı.

Berat Albayrak döneminin ekonomi politikalarına dönüldüğünü savunan Erdal Sağlam, "Bu kez bir önemli fark var ki o da geçen yılki bu dayatmalar sonucunda eritilen 128 milyar dolarlık rezerv nedeniyle, artık bu yola başvurmanın da imkânsız oluşu.

Peki, yükselen enflasyona rağmen faizleri düşürüp yan yollarla piyasadaki fiili faizi artırma, yine kamu bankalarını devreye sokup maliyetinin altında krediler vererek büyümeyi patlatma ihtimali var mı? Teknik olarak bakıldığında yani swaplar çıkıldığında eksi 50 milyar dolara inmiş net rezervlere, kamu, özel şirketler ve vatandaşın yani toplam borçlanmadaki yükselişe bakarsak, böyle bir yola yeniden başvurmanın imkânı yok gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...