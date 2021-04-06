Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Enflasyonda daha kötü rakamlar kapıda

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, TÜİK'in açıkladığı mart ayına ilişkin enflasyon verilerinde, enflasyon artışının devam ettiği ve önümüzdeki aylarda çok daha yüksek rakamlar görülebileceğini yazdı. Rakamların, tüketici fiyat artışlarının hızlanacağının göstergesi olduğuna işaret eden Sağlam, "Mart ayında kurlarda meydana gelen yüzde 10’luk yükselişin henüz tüketici fiyatlarına yansımadığı ama üretici fiyatlarını artırdığı görülürken, bu iki rakamın zamanla birbirine yakınsaması kaçınılmaz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde üreticinin fiyatlarındaki yükselmenin tüketiciye yansıtmaya başlayacağı, kur artışlarının fiyatlara geçişkenliğinin yükseleceği aylar olacak." ifadelerini kullandı.

Piyasa analistlerinin fiyatlarda kur etkisinin daha yüksek oranda görüleceğini, nisan ve mayıs aylarında rakamların artış eğiliminde olacağına işaret ettiğini vurgulayan Sağlam, "Son analizlerde enflasyon oranlarının bir iki ay içerisinde yüzde 18’lere çıkacağı, yıl sonunda yüzde 15 civarında olacağı tahminleri ağırlık kazanıyor. Analistler “yeni kur dalgaları olmadığı takdirde” diye şerh koyuyor, yani kurdaki dalgalanma da önümüzdeki aylarda devam ederse, bu rakamların daha yüksek gerçekleşeceğini söylüyorlar. Şahsen, yüzde 18 oranının da aşılacağı, yüzde 20’ye yakın rakamların bu yıl içerisinde görülebileceğini tahmin ediyorum." diye yazdı.

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