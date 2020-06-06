Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Ekonominin bu gidişiyle, şimdi değilse 6 ay sonra, gerçek işsizlik oranları mutlaka ortaya çıkacak

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam, nisan ve mayıs ayı verilerinin Türkiye ekonomisinin iyice zora girdiğinin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "İşin kötü yanı diğer ülkeler yüklü doğrudan yardımlar yaparken, siyasi iktidar daha çok yükümlülükleri öteleyerek ve kredi imkânlarını artırarak ekonomiye müdahale etmeyi tercih ettiği için ekonomide normalleşmenin çok daha uzun süreceği görülmeye başlandı. Buna karşılık ekonomik imkânlar sınırlı olduğu için atabileceği adımların da sınırlı olacağını gören iktidar, ekonomide kötüleşmenin yaratacağı toplumsal karşı çıkışları da belli ki ötelemeye çalışacak." diye yazdı.

Erdal Sağlam, hükûmetin işsizlik rakamlarınının yüksek görünmemesi için makyaj tedbirler hazırladığını belirterek, "Ekonominin bu gidişiyle, şimdi değilse 6 ay sonra, gerçek işsizlik oranları mutlaka ortaya çıkacak.

Özetle artık mızrak çuvala sığmıyor; siyasette ve ekonomide kötü yönetimin sonuçları giderek daha görünür oluyor. Bu gerçeği görüp gerekli tedbirleri almak yerine ekonomideki ve siyasetteki baskıyı artırmak, sonucu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

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