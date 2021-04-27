Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Döviz rezervlerini erittiyseniz, baskın hiçbir ülkenin size karşı hareketlerine gerekli tepkiyi gösterme imkânınız kalmıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesi kullandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Türkiye’nin tepkisini önümüzdeki haftalarda, aylarda somut olarak göstereceğini” belirtti, yani şimdilik sessiz kalınacağını itiraf etmiş oldu.

Halbuki biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle durumlarda üst perdeden konuşmalarına, somut tepki vermekten çekindiği iç ve dış politika konularında ise çıkıp “Diklenmedik ama dik durduk” demesine alışığız. Farkında mısınız, artık böyle bir söylem de kalmadı." diye yazdı.

128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesinin sadece ekonomik değil, siyasi ve güvenlik açısından da somut sonuçları olacağının altını çizen Sağlam, "İşte “Ermeni soykırımı” sözüne Türkiye’nin yeterince tepki verememesinin ardında, 128 milyar dolarlık döviz rezervinin erimesinin çok büyük payı var. Bu olay ve ardından iktidarın verdiği tepkiler gösterdi ki Türkiye iyi yönetilmiyor ve ekonomide yaptığı hayati hataların tekrarlanma ihtimali de hâlâ çok yüksek. Hem rezerviniz kalmamış hem de aynı hataları tekrarlama riskiniz büyükse, ekonomik ve siyasi arenada anlatacağınız çok fazla bir şey kalmamış demektir." ifadelerini kullandı.

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