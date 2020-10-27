Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Döviz rezervleri eridiği için kurlara müdahale imkânı azaldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, dolar kurunun bir süredir zorladığı 8 TL sınırını aştığını ve daha nereye kadar yükseleceğinin belli olmadığını belirterek, "Geçen hafta beklenen faiz kararı çıkmayınca, yabancıların rasyonel politikalara dönüş konusunda tedirginliklerinin haklı olduğu da ortaya çıktı. Sadece yabancılar değil, yerli yatırımcılar da döviz mevduatlarını çözmeyerek, ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüşünü test ettiler ve sonunda bu konudaki umutlarının suya düştüğünü gördük." diye yazdı.

Ekonomi yönetiminin dolar kurunun 8 TL'yi geçmesine karşın önceliğinin büyüme olduğunu, kur ve enflasyonla ilgili olumsuz gidişatı ikinci plana attığına işaret eden Erdal Sağlam, "Geçen ay sarf edilen “Ben artık dolara bakmıyorum” sözlerinin arkasında da bu vardı. Döviz rezervleri eridiği için zaten kurlara müdahale imkânı azaldı ve asıl para politikası aracı olan faizlerin kullanılması konusunda ekonomi yönetimi hiç niyetli değil. Tahvil ihraçları yarım yamalak, çok yüksek faizle de olsa, yapıldı ve yeniden “asıl hedef büyüme” moduna dönüldü." ifadelerini kullandı.

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