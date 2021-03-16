Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Berat Albayrak'ın hocası Prof. Arıcan'ın ekonomi politikalarında belirleyici konuma geldiği konuşuluyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, başlık ve içerik olarak önemli değişiklikler yapıldığının iddia edildiğini belirterek, "Bu değişikliklerde Berat Albayrak’ın hocası Prof. Erişah Arıcan’ın isminin öne çıkması ise değişikliklerin anlamını tartışmalı hale getiriyor. Son iki haftadır Ankara kulislerinde hazırlanan reform metniyle ilgili önemli söylentiler dolaşıyordu. Hazırlanacak paketle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılıkları yaşanması zaten bekleniyordu." diye yazdı.

Reform paketinin bürokraside de hayal kırıklığı yarattığını savunan Erdal Sağlam, "Peki, Bakan Elvan’ın gönderdiği metinlerdeki değişikliği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yaptı, kim etkili oldu? Bilgi veren kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan giden metinlerin Cumhurbaşkanlığı’ndaki muhatabının Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu söylüyor. Erişah Hoca’nın son dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomi politikalarında belirleyici bir konuma geldiği, bakanlıktan gönderilen metinlerin kendisinden geçtiği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

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