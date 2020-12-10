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Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Bankaların batık kredi sorunu ciddi boyutlara ulaştı ama hesaplarda gözükmüyor

10 Aralık 2020 09:31

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, bankaların batık kredi sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ancak hesaplarda görünmediğini belirterek, "Bankalara ve borçlu şirketlere kolaylık sağlamak için çıkarılan öteleme kararları, aslında batık kredilerin katlanarak büyümesine neden oluyor." diye yazdı.

Bankacıların, şu an yüzde 4-5 görünen batık kredilerin toplam kredilere oranının gerçekte yüzde 15 civarında olduğunu ileten Erdal Sağlam, "Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nda 360 milyar TL’si yakın izlemede, 150 milyar TL’si tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar TL’lik sorunlu kredi bulunduğunu, yapılandırma ile ötelemelerin vadesinin gelmesiyle bankalardaki sorunlu kredilerin artacağına işaret etti. Özetle acil ele alınmazsa yine halkın finanse edeceği devasa bir yük geliyor." ifadelerini kullandı.

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