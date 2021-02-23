Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Bakan Elvan'ın Berat Albayrak'ı savunması, hem kendine hem ekonomik gidişata zarar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP yönetiminin, muhalefetin Merkez Bankası rezervlerini erittiği iddiasıyla hedef aldığı Berat Albayrak'ı savunduğunu belirterek, "Bu açıklamaların yeni ekonomi yönetiminden isteyerek kendiliğinden, gönül rızasıyla yapılmadığı konusunda rahatlıkla tahmin yapılabilir. Çünkü tanıyan herkes biliyor ki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da eski ekonomi yönetiminin yaptıklarını benimsemiyor, yanlış yapıldığı görüşündeler. Bu noktada ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu tür açıklamaların yapıldığı” ihtimali akla geliyor. Dolayısıyla evvelden beri ekonomi çevrelerinde var olan “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi yönetimine desteğini ne zaman çekecek?” tedirginliğinin canlanmasına neden olabilir." diye yazdı.

Merkez Bankası rezervlerinin yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle eridiğine dikkat çeken Erdal Sağlam, "Muhalefet de doğal olarak teknik eleştiri yerine siyasi eleştiri yapıyor, bu amaçla kampanyalar düzenliyor. Ortaya çıkan sonuç, amacına ulaştığını gösteriyor.

Parti sözcüleri, gönül rızasıyla olmasa da Albayrak’ı savunmaya geçebilir. Ancak Bakan Elvan’ın savunması, hem kendine hem ekonomik gidişata zarar. Kısacası; bu açıklama “yeni ekonomi yönetiminin bindiği dalı kestiği” görüntüsü veriyor." ifadelerini kullandı.

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