Cumhuriyet yazarı Emre Kongar: Covid-19 denilen son koronavirüsün kapımı çalmasıyla, yeniden Azrail ile yüz yüze geldim

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, "Covid-19 denilen son Koronavirüs'ün kapımı çalmasıyla, yeniden Azrail ile yüz yüze geldim.Ben gönül rahatlığıyla Azrail ile göz göze gelebiliyor, sohbet edebiliyorum, ya zalimler?" düşüncesini dile getirdi.

Kongar bugünkü yazısında, "Ben Azraille 15 yaşımda, ağabeyimi alıp götürdüğünde tanıştım.O zamandan beri de bütün yaşamımda hep yol arkadaşım oldu. Bu yol arkadaşlığı sırasında hep gönül gönüle olduk ama üç beş defadan daha sık göz göze geldiğimizi söyleyemem.Geçenlerde Covid-19 denilen son Koronavirüs'ün kapımı çalmasıyla, yeniden Azrail ile yüz yüze geldim: Kapıyı açtığımda, biraz utangaç bir tavırla Covid-19’un arkasından, elindeki tırpanı sallayarak selam verdi... İşte o anda göz göze geldik!" ifadesini kullandı.

Kongar yazısında şunları kaydetti:

"Evet sevgili okurlarım, ben gönül rahatlığıyla Azrail ile göz göze gelebiliyor, sohbet edebiliyorum. Ya zalimler? O zalimler ki kendi zulümlerinin tutsağıdırlar ve bütün yaşamları korku içinde geçer... O kaçınılmaz karşılaşma anı gerçekleştiğinde nasıl davranırlar dersiniz?"