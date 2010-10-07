Cumhuriyet yazarı Deniz Som yoğun bakımda

T24- Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Deniz Som, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak uyutuluyor.



Deniz Som Başkent Hastanesi’ne böbrek ve akciğer fonksiyonlarında sorunlar nedeniyle yatırılmıştı. Som’un solunum cihazına bağlı olduğu ve uyutulduğu belirtildi.



Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Sorumlusu Prof. Ayda Türköz, Deniz Som’un yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğünü anımsattı. Türköz, “Akciğer kanseri tedavisi gören Deniz Som, hastaneye geldiğinde son kemoterapisini alacaktı. Böbrek fonksiyonları bozuktu. Destek tedavisi ve böbreklerindeki rahatsızlık için tedavi uygulanacaktı. Ancak akciğer zarından alınan sıvıda da tümör hücreleri tespit edilince solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık” diye konuştu.



Som’un hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu ancak tedavisi nedeniyle uyutulmak zorunda kalındığını ifade eden Türköz, böbrek ve akciğer fonksiyonlarının düzeltilmeye çalışıldığını ifade etti.



