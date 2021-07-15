Cumhuriyet yazarı Bursalı: TRT yönetimine yapılan siyasi atamalar, girdiğimiz seçim süreci açısından da değerlendirilmeli

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, TRT'deki görev değişimine ilişkin olarak, "TRT yönetimine yapılan siyasi atamalar, girdiğimiz seçim süreci açısından da değerlendirilmeli" yorumunu yaptı.

Bursalı yazısında, "TRT yönetimine yapılan siyasi atamalar, girdiğimiz seçim süreci açısından da değerlendirilmeli.. TRT’nin giderek tek adam rejiminin kamuoyunu yönlendirmede daha güçlü bir propaganda mekanizmasına dönüşeceği açık." ifadesini kullandı.

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