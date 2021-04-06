Cumhuriyet yazarı Bursalı: Saray, ABD karşısında eline geçireceği bu en büyük kozun tehlikeye girdiğini düşünüyor olabilir

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözleriyle başlayan, 103 emekli amiralin bildirisiyle devam eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin olarak, "Saray ne Meclis’teki mutemedi Şentop’un konuya yaklaşımına bir açıklama yaptı... Mesela, yahu gereksiz yere bu konuyu niye açıyorsun, boş boş tartıştırıyorsun, gibi laf etti. Ne de anlaşmanın feshedilmesini yazıp çizen kalemşorlarını susturdu. Ama öncelikle şunu yaptırıyor: Montrö Anlaşması’nı feshetme yetkisine sahibim, istersem tüm anlaşmaları feshedebilirim, tek yetkili benim... Saray, öncelikle Montrö’yü de tek başına kaldırabileceği algısını veya inancını veya kabulünü cebine koymak istiyor" görüşünü savundu.

Bursalı, "Saray niçin, ne adına, kimin adına anlaşmayı feshetmek istiyor? Sorunu nedir? Bugüne kadar Montrö’nün kaldırılmasının ne kadar iyi olacağını söyleyen tavsiye eden, dayatan hep ABD, İngiltere oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Montrö’yü feshedemezsem eğer, Kanal İstanbul’la anlaşmayı delebilirim düşüncesi de var" düşüncesi olduğun savunan Bursalı, "Montrö’nün feshine ve Kanal İstanbul’a ülkede büyük karşı çıkış, direniş var. Saray, ABD karşısında eline geçireceği bu en büyük kozun tehlikeye girdiğini düşünüyor olabilir. Emekli amirallerin bu önemli ve etkili karşı çıkış bildirisine gösterilen şiddet de bunu gösteriyor. Amirallerin çoğunu FETÖ ile ABD (tabii ki AKP ile birlikte) tasfiye etmişti, unutmayalım. Şimdi emekli amiral yurttaşların sivil haklarına bu izansız saldırı ile 'ikinci tasfiye'yi tamamlıyorlar adeta. Ama Saray’ın projesi de giderek suya düşüyor" ifadelerini kullandı.

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