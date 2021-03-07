Cumhuriyet yazarı Bursalı: MHP, Erdoğan ve hükûmetini sıkıştırıyor, yönlendiriyor; girişimlerden bazıları AKP’nin kuyusunu kazacak sonuçlar doğurabilecek nitelikte

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "MHP, Erdoğan ve hükûmetini sıkıştırıyor, yönlendiriyor; girişimlerden bazıları AKP’nin kuyusunu kazacak sonuçlar doğurabilecek nitelikte" değerlendirmesini yaptı.

Bursalı yazısında, "HDP ve milletvekili dokunulmazlıkları AKP için bir ateş topu. İki lider arasında acil görüşmeyi yaratan gelişmeler de var, öncelikle Bahçeli’nin son zamanlarda artan öneri ve girişimleri. Gördüğüm, MHP, Erdoğan ve hükümetini sıkıştırıyor ve yönlendiriyor. Girişimlerinden bazıları AKP’nin zararına, hatta kuyusunu kazacak sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Bahçeli’nin özellikle HDP konusundaki ısrarını bu kategoride görüyorum. AKP-MHP ittifakının Kürt seçmende olumsuz karşılanmasına rağmen AKP’den çıkarı olan muhafazakâr bir seçmen kitlesinin varlığı ve desteği biliniyor. HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve partinin kapatılmasının, muhafazakâr Kürtleri de AKP’den uzaklaştıracağını şüphesiz AKP de görmektedir. Orada “Kürt damar”ın harekete geçeceğini varsayabiliriz." düşüncesini dile getirdi.