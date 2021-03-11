Cumhuriyet yazarı Bursalı: MHP - AKP birlikteliği Meral Hanım’ı iktidara yükseltiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, MHP - AKP birlikteliğinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i iktidara yükselttiğini yazdı.

Bursalı, “4-5 yıllık AKP – MHP yakınlaşması neredeyse evlilik noktasına vardı. Fakat bu yakınlaşma birlikte varolma yakınlaşmasıdır. Fakat bu birlikte varolma yakınlaşması kendi panzehirini üretmesini de engelleyemedi; bütünleşme ortak iktidarlarını garantilemiyor, birlikte geriliyorlar ve Meral Hanım başarılı bir merkez parti konumuna doğru emin adımlarla yükseliyor.AKP- MHP birlikteliğinin mecburiyeti, 2023 seçimlerine kadar mı yoksa sürekli mi göreceğiz, MHP Kongresi şimdilik kaçınılmaz birlikteliğin gösterisi olacak." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında şu görüşleri savundu:

"Öte yandan ise Meral Akşener de Millet İttifakı iktidarına doğru yürüyor. MHP ile birleşme, 4 yıl boyunca AKP’ye RTE’ye önemli iktidar dönemi yaşattı. Ama sonuçları itibarıyla Meral Hanım’ı da ülkenin en belirleyici iktidar alternatif yaptı. Önlenemez bir gelişme!"