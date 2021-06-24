Cumhuriyet yazarı Bursalı: İktidar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, mülkiyetini, Hazine'sini bitiriyor; peki sonrası?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "İktidar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, mülkiyetini, Hazinesini bitiriyor" düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Bugüne kadar Cumhuriyetin 70 milyar doları aşan değerli malını mülkünü satıp, iktidarlarına katık yaptılar. Değer yaratacaklarına, değer tükettiler. 70 milyar dolarlık satışla iktidarlarını sürdürdüler. Hepsi, kendileriyle ilgisi olmadığını açıkladıkları, 1923-2013 dönemine ait. Türkiye Cumhuriyeti’nin" ifadelerini kullandı.

Bursalı, "Tüm ihaleler iktidar ve adamlarına veriliyor. Neler söyleniyor neler ama umurlarında değil. Cumhuriyetin adeta tüm zenginlikleri peyderpey destekçilerine devrediliyor. Bir sınıf yarattılar, bu zenginliklerle. Hazineyi bitirdiler, hazineyi ve tüm ülkeyi dolar üzerinden dışarıya borçlandırdılar.. Dünyanın en yüksek faizini veriyorlar dolara... Güven sıfır olduğu ve enflasyon durmadan yükseldiği için MB, faizi de düşüremiyor. Gelir uçurumu büyüyor. Sadece en zenginlerin payı artıyor, kimsesizlerin sayısı on milyonlarca. Bankaların sorunlu kredileri 565 milyar lira, 2017’de 190 iken... Ziraat Bankası, medya satın alsın, iktidarlaştırsın diye Demirören’e verdiği 750 milyonun hesabını vermiyor, Meclis’e bile! İktidar, bankanın görev zararı diye 1.5 milyarını siliyor... Bu hangi görevin zararı? Veee, Hazine’ye yüklenen, yaptıkları yolların, köprülerin, hastanelerin borçlarını saymıyorum. Adeta, benden sonrası tufan, politikası hallaç pamuğu gibi atıyor Cumhuriyeti! Bu şu mu: İktidara benden sonra gelen herkes enkazın altında kalacak, çökecek ve yine bana mecbur kalacaklar?!" yorumunu yaptı.

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