Cumhuriyet yazarı Bursalı: HDP’yi şeytanlaştırma operasyonu İyi Parti seçmeninin büyük kısmını etkilemez

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, 2014'te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski HDP milletvekillleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin olduğu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararlarının İyi Parti seçmenlerinin büyük kısmında etkisinin olmayacağını savundu.

Bursalı, "Peki, İyi Parti’nin 'Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı var mı? Özellikle iktidarın HDP’yi şeytanlaştırma operasyonları sonucunda? Bu sorunun yanıtı, İyi Parti seçmeninde saklı. İyi Parti’nin seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu aslında eski sağ partiler, daha çok mesela Anavatan’a oy verenler. Şüphesiz, MHP’den, Bahçeli yönetiminden umudunu kesmiş eski MHP seçmeni de İyi Parti’ye destek veriyor. Ama ana kitleyi değil, azınlığı oluşturuyor. İyi Parti’nin ana kitlesi daha liberal ve iktidardan tamamen umudunu kesmiş ve kopmuş eski seçmenler." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Bu kitle, iktidardan kaçıyor ve alternatif arıyorken, İyi Parti’nin gidip Cumhur İttifakı’na yamanması ve seçmeninin kaçtığı iktidarı ayakta tutmaya kalkışması, mümkün değil, siyasetin ruhuna aykırı. Bu durum, eski merkez sağ seçmenin kendisine yeni bir kulvar bulmasıyla sonuçlanır. İyi Parti de kaybolur ve MHP’nin kucağına düşer. Yani İyi Parti iktidar blokuna katılmaz. İktidarın bu yönde planlarının gerçekleşme olasılığı adeta sıfırdır. İyi Parti seçmeninin büyük bir kısmı ise HDP’yi şeytanlaştırma operasyonundan etkilenmeyecektir. Yani HDP’nin Millet İttifakı’na muhtemel gönüllü desteğinden İyi Parti seçmeni çok da etkilenmeyecektir. Üstelik meselenin özünde kötü bir iktidardan kurtulma isteği varken." ifadesini kullandı.

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