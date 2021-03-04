Cumhuriyet yazarı Bursalı'dan iktidara: Özgür basın mı istiyorsun, hemen havuz medyanı dağıt!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na atıfta bulunarak, "19 yıldır iktidarda olan bir parti ve liderlerinin aklına mesela birden basın geliyor ve 'hadi basını özgür yapalım' diyorlar. Basında dünyanın en kötüleri arasındayız! Özgür basın mı istiyorsun? Hemen şunu yap: Havuz medyanı dağıt. Her birini, TV’lerin dahil, satışa çıkar. Beslemeyi kes. Adı merkez TV’ye çıkmışlara, şu adamları çıkaracaksın, şunları çıkarmayacaksın, şu gazeteci bazen sert eleştiri yapıyor, o ve benzerlerini ekrana çıkarma, yasakları koymayacaksın." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, "Bunları yapmazsan, medya özgürlüğünden bahsetmek yalandır. Cumhuriyet’e daha dün ilan kesme cezaları verenler, ancak basını özgür kılacağız masalları anlatır. Hele hele 2023 seçimlerine giderken, otokrat yönetimlerin basın özgürlüğünden bahsetmeleri kadar trajikomik olay olamaz. 19 yıldır iktidarsın, insanların eleştirel ifade özgürlüklerini cezalandırıyorsun. Anayasal gösteri özgürlüklerini boğuyor, sopalıyor, copluyor, tanklarını üzerlerine gönderiyor, Boğaziçili öğrencilere terörist diye saldırıyor iktidar! Sonra çıkıp reform yapacağız diyor. Sanki protestocu öğrencilere terörist diyen bir yasa, anayasa maddesi var!" ifadesini kullandı.

Bursalı şunları kaydetti:

"Oysa anayasada var tüm özgürlükler. Anayasayı ve yasaları uygulasanız, kendinize siyasi olarak bağlı savcılıkları ve mahkemeleri dağıtsanız, yargıçları, savcıları tamamen tarafsız yargılamaya davet etseniz, sizden korkmasalar, adamınız olan İstanbul savcısını Yargıtay’a, oradan Anayasa Mahkemesi üyeliğine uçurtmasanız, Kavala ve Demirtaş’ı ve benzerlerini yıllardır ceza almadan hapishanede tutmasanız, anayasa ve kararlarını uygulasanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına harfiyen riayet etseniz, Türkiye çağ atlar!"