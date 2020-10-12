Cumhuriyet yazarı Bursalı: CHP’nin dinamizmi ve büyük potansiyeli çok eksik; Millet İttifakı da zayıf kalıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, CHP'nin dinamizmi ve büyük potansiyelinin çok eksik olduğunu belirterek, "Millet İttifakı da zayıf kalıyor" görüşünü savundu.

Bursalı, "Çok temel bir sorun var, millet ittifakı için bu çabayı CHP Merkezi, kendi partisinin inşası, gelişmesi ve halk desteğini alması için yeterince harcıyor mu? Millet İttifakı’nın büyük bir çekici güce, lokomotife ihtiyacı var. Bugünkü durumda bu güç CHP, ama dinamizmi ve büyük potansiyeli çok eksik. Dolayısıyla Millet İttifakı da zayıf kalıyor. Dolayısıyla, CHP’yi güçlendirecek ve büyütecek motor kendi kendini idare edebilecek bir güçte çalışıyor. Demem o ki kendi gücüne dayanacaksın, önce onu inşa edeceksin, her şeyden önce..." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın