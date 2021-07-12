Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bu iktidar CHP için "Dikili ağaçları yok" demişti; sizler Cumhuriyetin dikili ağaçlarını bile söktürüyorsunuz

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, bugünkü yazısında hükûmeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) özelleştirilmesi üzerinden eleştirdi. Bursalı hükûmete yönelik olarak, "Bu iktidar ne demişti, CHP tek parti iktidarı ve kendisinden önceki Cumhuriyet hükümetleri için: Dikili ağacınız yok! Sizler Cumhuriyetin dikili ağaçlarını bile söktürüyorsunuz; millet ağacına, ormanına, suyuna, toprağına sahip çıkmak için size karşı ülke çapında direnç içinde..." diye yazdı.

Bursalı, AKP hükümetinin yaptığı projeleri ise "elden çıkardıklarına bakın, yaptıklarına bakın" diyerek şöyle ifade etti:

"Milletin karşısına çıkardıkları kendi “dikili ağaçları” nedir diye bakıyorsunuz: otoyollar, duble yollar, İstanbul havalimanı ve havaalanları, iki büyük köprü, Avrasya Tüneli, şehir hastaneleri... Lise kapsamlı onlarca devlet üniversitesi...

Elden çıkardıklarına bakın, yaptıklarına bakın, karşılaştırın. Cumhuriyet tamamen üretici bir ekonomi inşa ediyor.

Onlar, bunları satıyor, daha çok tüketici ve altyapı tesislerine (görülür yapılar) yöneliyorlar."

"Tüm yaptıkları 'Cumhuriyet' sayesinde"

AKP iktidarının yaptığı bütün projelerin "Cumhuriyet" sayesinde ve kendinden önce yapılanları satarak başardığını ifade eden Bursalı yazısına şöyle devam eti:

"Yukarıda saydık ya, köprüler, havayolları, tüneller vb., tüm bunlar, aslında Cumhuriyetin sattıkları dikili ağaçlarının dönüşmesi, biçim değiştirmesidir.

70 milyar dolarlık mal satımı köprülere dönüştü. Yani tüm yaptıkları da aslında Cumhuriyet sayesinde, Cumhuriyetin dikili ağaçları sayesinde gerçekleşti."

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