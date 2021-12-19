Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bir torba dolusu parayla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, faiz ile enflasyon arasındaki farkın açıldıkça develüasyonun parayı pul edeceğini ifade ederek "Böyle giderse, bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz O zaman bugün yandaşların övgü düzdüğü asgari ücret, kaotik bir ekonomik düzende hiçbir hükmünün kalmayacağı bir değersizleşmeye uğrayacak" dedi.

Bursalı yeni ekonomik modelde ucuz krediyle daha çok yatırım yapmanın planlanmasına karşın, artan döviz kurlarının getirdiği maliyetlerin bunu olanaksız kıldığına işaret ederek şöyle yazdı:

"Kredi yine de yüzde 20’lere geliyor. Diyelim ki 'bu ucuz krediyi' aldı. Yapacağı yatırımın makinesi, teçhizatı en azından bir kısmı veya ciddi bir yatırım ise büyük kısmı dışarıdan satın alacak. Yani dövizle. Aldığı 'ucuz kredi'yi dolara vuracak, abooov diyecek.."

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