Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bakan Ruhsar Hanım’ın başı, boşu boşuna mı yendi?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Ticaret Bakanlığı'na eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'ye 'dezenfektan' aldığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan'ın Bakanlık görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Ruhsar Hanım’ın bakanlığı bu nedenle mi sona erdirildi, bilemem. Böyle yorumlayanlar var. Eğer neden buysa, bu alışverişi doğrulayan, üstelik bu konudaki habere ateş püsküren bakanlık açıklamasını kaleme alan hangi görevliler ise onların da başlarına bir şeyler gelmesi gerekir. Var mı?" diye sordu.

Bursalı, "Ruhsar Hanım’ın yapılan işte hiç de ahlaki olumsuz bir sorun görmediği anlaşılıyor. Bu olay gösteriyor ki, bakanlık gibi bir kamu koltuğuna iş dünyasından, şirket sahibi vb. birinin oturmasının derin sakıncaları var. Bakanın dahli olmasa bile, şirketi, patronun bakanlık gücünden şu veya bu şekilde yararlanır. Bakanlıkla, hükümetle işi olan şirketler ve kurumlar şüphesiz ki bakanın şirketine öncelik vereceklerdir. Bu, siyasi güç ve ticari ilişkilerinin kaçınılmaz olarak doğasında var... Hele Türkiye’de!" dedi.

Bursalı, yazısına şöyle devam etti:

"Tekrar soruma döneyim: Eğer iktidarda doğal atmosfer buysa, Ruhsar Hanım kazaya uğradı denebilir. Gerçi bu iktidarda kimler neler dile düşmedi de çoğunun başına bir şey gelmedi! Ülkeyi tek elden yönetenlerin, bugüne kadar hâkim oldukları belediyelerden tutun çeşitli bakanlıkların, siyasi yönetimin tercih ettiği şirketlere milyarlarca liralık ihaleyi verdiğini biliyoruz. Burada bir utanma, sıkılma, etik kaygısı falan yok. AKP’li belediyelerin çok daha kaba, belediye kaynaklarını peşkeş çeken hatır gönül işlerini, ihale haberlerini her gün Cumhuriyet’te izliyorsunuz. İktidarın gazetelerinde bu konularda tek bir haber bulamazsınız... Görevleri, bu konularda kamuoyuna hiçbir bilgi vermemek, örtbas etmek, görmemek. İktidarın hiç, belediyelerinde patlayan yolsuzluk, rüşvet, ihale kirlilikleri konusunda en küçük bir hassasiyet bildirdiğini gören, duyan oldu mu? Belki de şunu demeli: Ruhsar Hanım’ın başı boşu boşuna yendi!!!"

İhale açılmadan Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeler ortaya çıkmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

TIKLAYIN - Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi"