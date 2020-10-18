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Cumhuriyet yazarı Bursalı: AKP, iktidarı kendisi kaybediyor, muhalefet kazanmıyor; sorun tam da burada

18 Ekim 2020 11:33

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "AKP, iktidarı kendisi kaybediyor. Muhalefet kazanmıyor. Sorun tam da burada, irdelememiz gereken.." düşüncesini dile getirdi. 

Bursalı, "İktidar kendisi mi kaybediyor, yoksa muhalefet mi kaybettiriyor?! Kim ki iktidarın kendiliğinden yıkılmasını bekler, siyaset oyununu kaybeder. Kendisi kazanmaz, birileri kazanır, seçmenin bir kısmı da 'kötülerin arasında iyisi bu' diyerek iktidarın yanında kalır." görüşünü savundu. 

Bursalı, "İngilizlerin bir politik söylemi var: İktidar, iktidarı kendi kaybeder, muhalefet ona kaybettirmez.CHP, 7-10 seçime girdi, hepsini kaybetti, gerçektir ama bir propaganda lafıdır, muhalefeti aşağılamak için. Çünkü işler yolunda gittiği sürece millet iktidarın yanında kalır. Bu nedenle AKP, iktidarı kendisi kaybediyor. Muhalefet kazanmıyor. Sorun tam da burada, irdelememiz gereken..." ifadesini kullandı. 

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