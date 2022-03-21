Cumhuriyet yazarı Bursalı: ABD bir süre sonra Ankara’yı uyarabilir

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'nin Çin'i yaptırım 'tehdit ettiğini' belirtirken, Türkiye'yi de uyarabileceğini belirtti.

Bursalı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biden, yaptırımların etkili olabilmesi için Çin lideri ile bir video konferans yaptı, iki saat. Silah ve maddi yardımda bulunursanız bunun Çin için sonuçları olur, diye uyardı mı desek, tehdit etti mi!.. Yaptırımları Çin’e yöneltmesi, Batı’nın kontrolündeki uluslararası sistemi tam çökertir, bunu da biliyor.

Çin, Ukrayna’ya insani yardım yapma sözü verdi, ama Biden’ın uyarılarına şimdilik kulak asmadı. Çin, 'Ukrayna’da durum arzu etmediğimiz bir noktaya geldi, biz barış yanlısıyız' dedi. Çin, bu uluslararası ekonomik düzende sürekli gelişen ve yarar sağlayan bir ülke, kesintiye uğramasını istemez. Ama Rusya’ya yaptırımlara da katılmaz.

Dahası Dışişleri Bakanlığı, “ABD, NATO’yu tekrar tekrar genişletmekten kaçınmış, NATO’nun Ukrayna’yı kabul etmeyeceğine söz vermiş olsaydı, Ukrayna’ya silah vererek alevleri körüklemeseydi, durum çok farklı olurdu” dedi.

Tüm bu açılardan bakıldığında, Rusya’ya yaptırımlar Biden’ı boşa çıkarabilir.

Tabii Türkiye var. Bu yaptırımlara katılmadı, iktidar dahası “denge politikası”nın ülkeye önemli yararlar sağlayacağını umuyor. ABD ve Avrupa’dan ekonomik yararlar peşinde koşuyor.

Fakat ABD bir süre sonra Ankara’yı uyarabilir.

Muhalefet saflarında da 'Aman başımız belaya girer Ruslarla bu ilişkiler gelişirse, en iyisi mi ülkemizi yaptırımlarla karşı karşıya bırakmayalım' diyenler var."