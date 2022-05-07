Cumhuriyet yazarı, Binali Yıldırım'ın eski sözlerini hatırlattı: Türkiye olmasa ne olacak, mülteciler Avrupa'yı istila edecek...

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, sığınmacı karşıtı Sessiz İstila kısa filminin iktidar tarafından hedef alınması üzerinden eski Başbakan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 2016'da "Düşünün, Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Ortadoğu’dan, kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa’yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Türkiye buradan bütün bu sorunları, kendi içerisinde yönetebilen bir ülkedir. Avrupa’nın bunu görmesi lazım" dediğini hatırlattı.

Güller, şunları kaydetti:

"Yani AKP’nin Başbakanı Binali Yıldırım, 5-6 milyon mültecinin Avrupa’yı istila etmek yerine kendi yönettiği ülkeyi istila ediyor olmasını, övünülecek bir politika olarak anlatmıştı!

Dolayısıyla Sessiz İstila belgeseline kızanlar, aslında Binali Yıldırım’a ve elbette Tayyip Erdoğan’a kızmalıdır; hem de iki kere: Birincisi, rejim değiştirme hedefli yanlış dış politikalarıyla sığınmacı sorununun nedeni oldukları için, ikincisi de imzaladıkları anlaşmalarla Avrupa’yı 'istiladan' koruyup Türkiye’yi bir 'göçmen deposu' haline getirdikleri, Avrupa’nın önünde bir 'tampon ülke' yaptıkları için…"