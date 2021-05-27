Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Soylu, DP’nin genel başkanıyken, omuz omuza durduğu Erdal Aras’ın, Peker yapılanmasının omurgasını oluşturduğunu, uçan kuş bile biliyordu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, toplumun yüzde 52.6'sının organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylediklerini 'doğru' bulduğunu, yüzde 22.5'ninse 'gerçekdışı' olarak değerlendirdiğini belirterek, "Sebebi kuşkusuz sadece Peker değil. Soylu gibi ona yanıt verenlerin, inandırıcılığını tamamen yitirmiş olması. BBC’nin bir hükümet üyesi ile konuşması da gösterdi ki, aslında Soylu’nun AKP’de de inandırıcılığı kalmadı. Sadece bu kadar değil... Soylu’nun yaptığı konuşmalar somut olaylarla yalanlandı. Sadece ortaya çıkan koruma belgesi ya da süreçlerin tanıkları değil. Peker’in yayımladığı Hadi Özışık videosu da Reşat Hacıfazlıoğlu ile konuşma görüntüleri de Soylu ile Peker arasında aracılar vasıtasıyla irtibatın olduğunu doğruluyor." diye yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, Sedat Peker'in sağ kolu olarak adlandırdığı Erdal Aras'ı MKYK üyesi yapmasını hatırlatan Terkoğlu, "2008 yılında Soylu, DP’nin genel başkan olduğunda, omuz omuza durduğu Erdal Aras’ın, Peker’in yapılanmasının omurgasını oluşturduğunu, uçan kuş bile biliyordu. Soylu’nun bilmemesi mümkün müydü? Yoksa hatırlamamak şu sıralar daha mı iyi geliyordu? Yoksa gazetecilerin sorularına ilgisiz yanıtlar vermek, geçmişten bahsetmemenin kolay bir yolu muydu?

Siyasal İslamcılar; “90’ları, mafyaları, Ağar’ları bitireceğiz” diye meydanlarda bağırıyordu. Düzenin sahibi oldukça onlara da birer koltuk buldu. Sonunda kendisi “bitireceğiz” dedikleri oldu." ifadelerini kullandı.

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