Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Sahilleri dolaşan polis, denizde yüzen Türk'e ceza keserken, kapanmayı fırsat bilen pasaportlular çırılçıplak kumsal keyfi yaptı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, tam kapanma döneminin Türkiye'de azınlık iktidarının yerleştiğini ve iktidarı sopa ile elinde tutanların ülkeyi yönetemediğini gösterdiğini dile getirdi.

Her kanunsuzluğun bir başkasını çağırdığına vurgu yapan Terkoğlu, "“Alkol yasağı” açıkça anayasaya aykırıydı. Yasalara aykırı genelge de olmazdı. Tekel bayileri “oldu da bitti maşallah” diyerek kapatıldı. İyi de marketler açıktı ve orada da alkol satılıyordu. Esnaf “bu ne perhiz” deyince marketlere tebligatla “alkol satmayacağım” dedirtildi. Yasak yasağa yol oldu. Orada kalmadı. Tuhafiye dükkânı kapalıyken, markette don satılıyordu. Bakanlık genelgesiyle “temel ihtiyaç” dışında market satışı yasaklandı. Bu kez de “temel ihtiyaç ne?” tartışması başladı. “Sigara da mı yasak” derken, koca bakanlık “sigara serbest” açıklaması yaptı" diye yazdı.

Barış Terkoğlu, tam kapanma döneminin bir haftası dolmadan yaşananları ise şu şekilde sıraladı: "Vatandaşın anasının tabutunu 10 kişiyle kaldırdığı koşullarda, Ümraniye Belediye Başkanı’nın babasının cenazesinde protokol vardı.

Sahilleri dolaşan polis, denizde yüzen Türke ceza keserken, kapanmayı fırsat bilen pasaportlular çırılçıplak kumsal keyfi yaptı.

İşçi bayramını kutlamak isteyenler postallarla ezilirken, kodaman turist maske takmak bir yana, nezaketi fırsat bilip bir kadın polisi diğer polislerin yanında taciz etti.

Yönetimi iktidara yakın Adana Demirspor taraftarları tribünleri doldururken, Samsunspor taraftarları eve kapatıldı.

AKP’li il başkanlarının ev ziyaretleri haberlerini okurken, muhalefet yasaklıydı."

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