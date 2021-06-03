Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'ndan Cem Küçük iddiası: Bir gazeteci, silahlı örgüt suçlamasıyla yargı önüne çıkarılan gruba, neden milis kuvveti kurulmasını önerir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cem Küçük'ün Adnan Oktar grubuna çok yakın bir isim olduğunu belirterek, "Adnan Oktar’a “Hocamız” diye hitap eden Küçük, operasyona kadar Oktarcılarla sürekli fotoğraf veriyor, A9 TV’deki Cemaat programlarında yer alıyordu. Adnan Oktar da eleştirilerin hedefi olduğunda Cem Küçük’e sahip çıkan bir açıklama yayımlamıştı:

“Cem Küçük’ü yalnız zannetmesinler. Hiç kimse rahatça ezerim diye heveslenmesin.” Bir zamanlar FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, kendisine Oktarcıların elinde yeni bir yuva bulmuştu." diye yazdı.

Terkoğlu, İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yaptığı operasyon sonrası, polisin Oktar'ın evinde Cem Küçük'le ilgili kritik bazı materyallere ulaştığını ancak savcılıkta devreye giren bir elin belgeleri dosyanın dehlizlerine gönderdiğini iddia etti.

Oktarcıların Cem Küçük'e olası bir darbeye karşın neler yapılabileceği sorusuna, Cem Küçük'ün "milis gücüne benzer bir yapılanma düşüncesi" olduğu yanıtını verdiğine belirten Terkoğlu, "Bir gazeteci, silahlı örgüt suçlamasıyla yargı önüne çıkarılan bir gruba, neden “milis kuvveti” kurulmasını önerir? MİT Başkanı’nın adını kullanarak neden MİT ile aracılık teklif eder? Neden bazı hükümet üyelerini şikâyet eder?" sorularını yöneltti.

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