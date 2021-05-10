Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: İlker Başbuğ yine sanık, suçlama ve iddianame yine tartışmalı, Fethullahçıların çalışma arkadaşı Güngör K. yine savcı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında yazılan 18 satırlık iddianamenin altı satırının kitabındaki söyleşilerden, diğer altı satırının ise Başbuğ'un kendisine yapılan suçlamaya karşı savunmasından olduğunu dile getirdi.

İddianameyi yazan savcının, İlker Başbuğ'un Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu zaman Silivri Cumhuriyet Savcısı olduğuna işaret eden Terkoğlu, "Yolu Silivri’den geçen, Güngör K’nin de konu olduğu birçok olay var. Ben sadede geleyim. Ergenekon hâkim ve savcıları ya tutuklandı ya firar etti. Fazıl Balta bile FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildi. Çalışma arkadaşları Güngör K. ise yoluna devam ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. 10 yıl önce Silivri’deki roller bu sayede devam etti. İlker Başbuğ yine sanık, avukatı İlkay Sezer yine savunmada, suçlama ve iddianame yine tartışmalı, Fethullahçıların çalışma arkadaşı Güngör K. ise yine savcı..." ifadelerini kullandı.

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