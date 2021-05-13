Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: İktidardan beslenenlerin kendi mafya yavrularını sevdiği, yuvadan uçanı ise sattığı düzendeyiz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 90'lı yıllarda dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın İstihbarat Daire Başkanlığı'nı gerçekleştirdiği ziyarette "Ben size emir veriyorum, çeteler konusunda çalışacaksınız" sözlerinin ardından, mafyaya karşı görülmemiş bir mücadele başlatıldığını söyledi. Hüseyin Baybaşin'den Alaattin Çakıcı'ya Sedat Peker'den Yakup Süt'e kadar pek çok ismin yakalandığını hatırlatan Terkoğlu, "Kimi uyuşturucu ticaretinden, kimi kaçakçılıktan, kimi gasptan, kimi cinayetten aranıyordu. Bazıları yurtdışından kendi grubunu yönetirken bazısı polis karakolunda birkaç yüz metre uzaktaydı. Hepsinin kısa sürede yakalanması için, devleti yönetenlerin bir düğmeye basması yetti" diye yazdı.

Devletin içinde mafyayla mücadele edenlerin güçsüzleştirildiğini savunan Barış Terkoğlu, "Anlattığım gibi, 90’lar diyorsak, mafya diyorsak, çete düzeni diyorsak yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var: Ya devletin mafyayı bitirecek kadar gücü yok ya da bugün devleti yönetenler bazı mafya gruplarının yaşamasına izin veriyor. Her iki cevap da birbirinden beter!

İktidardan beslenenlerin kendi mafya yavrularını sevdiği, yuvadan uçanı ise sattığı düzendeyiz. Madem çok istiyorsunuz. Öyleyse bırakın polis görevini yapsın!" ifadelerini kullandı.

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