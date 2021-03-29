Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: "Çift dinli" insanlar artıyor, vitrine Rabia koyanlar, kapı arkasında Firavun hayatı yaşıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri yayımlanan AKP Genel Merkezi büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun Türkiye'nin bugünkü düzenini anlattığını belirterek, "Kâh bir dünya başkentinde kokteyl içerken kâh bir lüks arabadan inip öbürüne binerken kâh gece kulüplerinde genç kızların kollarındayken, kâh burnuna kokain çekerken… Fotoğrafları elden ele dolaşıyor. Görüntüler yıllardır başkalarının hayatına bekçilik yapan bir partiden çıkınca, mesele siyasal bir hal de alıyor." diye yazdı.

Her gün dinden imandan bahsedenlerin Türkiye'yi yozlaştırdığını ifade eden Barış Terkoğlu, "Tutarlı bir ahlakın özü, insanın kendi doğasıyla barışmasıdır. Türkiye muhafazakârlaştıkça kendisinden uzaklaşıyor. “Çift dinli” insanlar artıyor. Vitrine Rabia koyanlar, kapı arkasında Firavun hayatı yaşıyor.

Kürşat’ı paraladık. Kirli gömleğini yırttık. Hiçbir zaman binemeyeceğimiz arabasını yaktık. Çektiği tozu burnundan getirdik. Sözümüz, gözümüz, parmağımız yetti buna. Oysa Kürşat’ları önce yaratan, sonra uçurumdan atan düzenin suç ortaklığı sürüyor. Perdesini kaldırdığımız gün gözlerimiz de açılacak." ifadelerini kullandı.

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