Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Ali Erbaş'ın çalıştığı FETÖ Vakfı, Erdoğan imzasıyla kapatıldı, haliyle sözlerin muhatabı belki de Atatürk değil Erdoğan'dı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 15 Temmuz'un kritik ismi Adil Öksüz'le Sakarya İlahiyat'tan çalışma arkadaşı olduğunu, Öksüz'ün tezine 'uygun' imzası atarak, doktor unvanı veren jüride olduğunu belirterek, "Sahiden Erbaş, kendisini “Dinlerarası Diyalog Projesi”ne adamıştı. Bir kitap sitesine girip eserlerine baktığınızda, çalışmalarının neredeyse tamamının bu konuda olduğunu göreceksiniz. Arama motoruna adını yazdığınızda, FETÖ’nün Dinlerarası Diyalog Projesi’ni teorileştiren Prof. Suat Yıldırım’la birlikte çalıştığını okuyacaksınız. Firardaki Yıldırım ile birlikte Vatikan’da papazlarla yaptıkları Dinlerarası Diyalog faaliyetlerine, kilisede İsa ikonu önünde Yıldırım ile omuz omuza pozlarına bakıp şaşıracaksınız." diye yazdı.

Barış Terkoğlu, Ali Erbaş'ın FETÖ'nün kurduğu KADİP'in (Kültürlerarası Diyalog Platformu) yönetim kurulu üyesi olduğunu, onursal başkanlığını Fethullah Gülen'in yaptığı vakfın kapatıldığını ve mal varlığının devlete geçtiğini belirterek, "İşte bu yüzden “Erbaş’ı yanlış mı yorumladık” diye sormadan edemiyorum. Sonuçta, “Geçmişi değil bugünü, Ayasofya’yı değil tüm vakıfları kastettim” diyen Erbaş’ın çalıştığı FETÖ Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kapatılmıştı. Haliyle sözlerin muhatabı belki de Atatürk değil Erdoğan’dı." ifadelerini kullandı.

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