Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: AKP, Taliban'a karşı Mehmetçiği göndermeye, Kâbil'de Batı düzeninin istasyonu olan havaalanını savunmaya talip çıktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğini Kore savaşı sonrasında aldığına işaret ederek, "Bedeli ağır, 721 şehit verildi. 672 asker yaralı olarak ülkeye döndü. 1475 yaralı Mehmetçik, Kore’de tedavi gördü, 243’ü esir düştü, 175 kişi ise kayıp yazıldı. Ama bir yıl önce Türkiye’nin başvurusunu reddeden NATO, Eylül 1951’de Türkiye’yi oybirliğiyle davet etti. Elbette NATO’nun güney kanadının güçlendirilmesi niyeti de bunda etkili oldu. Ama Türkiye, NATO üyeliğini Kore kanıyla aldı." diye yazdı.

Brüksel'deki NATO zirvesinde, Türkiye'nin Afganistan'da Taliban'a karşı asker göndermeye talip olmasına vurgu yapan Terkoğlu, "Dün, sorsanız ABD darbeci, muhalefet Biden’cıydı. Şimdi ABD baharı AKP’ye, Biden’ın yumruk selamıyla geldi. Zaten Erdoğan 10 yıl önce hasta olduğunda, Biden onu evinde ziyaret etmemiş miydi? Bugün de sürekli kan kaybeden hasta iktidar için, bir Biden gülümsemesi ilaç oldu.

70 yıl sonra Türk Memet yeniden nöbete gidiyor. İkinci kez yıkanabilir mi bilmem. Ama birileri kesinlikle akan kirli suyu yakalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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