Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: AKP, kendi içinden çıkan siyasetlere yaşam şansı tanımıyor!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, AKP ve MHP'nin yeni seçim yasasında DEVA ve Gelecek Partileri'nin hedef alındığını belirterek, "AKP kendi içinden çıkan siyasetlere yaşam şansı tanımıyor!"

Terkoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Elbette ilk sebep basit çıkar hesabı. Zira ittifak sistemi, iktidarın aleyhinde gelişti. Muhalefet, ittifaksız seçime göre daha çok vekil çıkardı. Yeni sistem bunu bozuyor.

Evet, ama mevzunun bir yönü daha var. CHP’ye ya da İYİ Parti’ye bakın. "Bizim için değişen bir şey yok" diyorlar. Yeni sistem, asıl olarak küçük ya da başka deyişle "henüz büyümemiş" partileri hedef alıyor. Elbette özel olarak ise DEVA ve Gelecek Partileri’ni. Ve bir gerçeği yüzümüze çarpıyor: AKP kendi içinden çıkan siyasetlere yaşam şansı tanımıyor!

Öyle ya Demokrat Parti, CHP’nin içinden çıktı. AKP ise Refah’ın. Türk siyasetinde doğurgan büyüme ve iktidarı değiştirme, kriz anlarının bir kuralı gibi. AKP, halıyı çekerek, bebeği baştan ölü doğruyor."