Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: 10 yıl önce Gülen'in örgütünün hedefi olarak tutuklanan amiraller, yine Gülen'in örgütünün hedefinde

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, emekli amirallerin Montrö Anlaşması'na sahip çıkan ve TSK'deki sarıklı-cüppeli görüntüyü eleştiren bildirisine, Fethullah Gülen'i kanatları altına alan Hizmet Vakfı'nın da "Darbe imasında bulunanlara dahi müsaade etmeyeceğiz" açıklamasına tepki gösterdiğini ifade etti.

Terkoğlu, referandum ve seçim gibi kritik meselelerde hükûmeti destekleyen Hizmet Vakfı'nın Fethullah Gülen'le yoldaşlığının hiç bitmediğini belirterek, "Bazı çocuklar Gülen’in “mahrem imamı” olarak karşımıza çıktı. Yetmedi, Hizmet Vakfı’nın ilk kurucularından Tahiri Mutlu, vakıftaki kendi vârisi olarak Gülen’i seçti. Gülen böylece Hizmet Vakfı’nın geleceğinde de yer buldu. Kısacası AKP-FETÖ kavgasına kadar, Hizmet Vakfı “Gülen’e Hizmet Vakfı” gibiydi. Kavga olmasa, Türkiye’de olsa, vakıf onun yuvası olacaktı." ifadelerini kullandı.

12 Eylül darbesini destekleyen, Gülen'in hep yanında olan Hizmet Vakfı'nın açıklamasına işaret eden Barış Terkoğlu, "Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?" başlıklı yazısını, "10 yıl önce Gülen’in örgütünün hedefi olarak tutuklanan amiraller, yine Gülen’in örgütünün hedefinde. Aynı kişiler, aynı isimler, aynı senaryo sürüp gidiyor.

Ayasofya’da Genelkurmay Başkanı’nın fotoğraf çektirdiği “Hüsnü Ağabey”i hatırladınız mı? Hizmet Vakfı’nın resmi olarak bugün başkanı olan Hüsnü Bayramoğlu’ndan başkası değil. Sarıklı-cüppeli amiral fotoğraflarıyla gündeme gelen Kurdoğlu cemaatini artık biliyorsunuz. “Dershaneleri”nde Hizmet Vakfı’nın yayınevi Envar Neşriyat’ın eserlerini okutuyor.

Ayakkabı değişti, ayak değişti, taş ve toprak değişti. Yol değişmedi. Aynı menzile yürüyenlerin adımları sürüyor." şeklinde noktaladı.

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