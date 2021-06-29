Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Türkiye'den bir el Suudilere, "Siz Peker'i durdurun, biz de Cemal Kaşıkçı dosyasını büyütmeyelim" önerisi yapmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Peker'i durduran el" başlıklı yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoları durdurmak için Suudi Arabistan'dan yardım istediğini belirterek, "Anlatılana göre Türkiye’de bir el, “Peker’i durdursun” diye son dönemde yakınlaştığı Suudi Arabistan’dan yardım istemiş. BAE’nin, aynı cephede olduğu Suudilerin ricasıyla Peker’e müdahale etmesi sağlanmış." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına yönelik çizgisini bozması beklendiğine dikkat çeken Pehlivan, "Türkiye’den bir el Suudilere reddedemeyeceği bir teklif yapmış. “Siz Peker’i durdurun, biz de Cemal Kaşıkçı dosyasını büyütmeyelim” önerisi çok cazip gelmiş. Böylece Suudilerin devreye girmesiyle BAE yönetimi Peker’e müdahale etmiş.

Kulislerde yankılanan bu tez doğru mu, bilmiyorum.

Ama mantıklı olması bir yana, Kaşıkçı gündemi yeniden hatırlanırken Türkiye’yi yönetenlerin fazla unutkan olması sizin de dikkatinizi çekmiyor mu?" diye yazdı.

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