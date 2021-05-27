Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Süleyman Soylu'nun "Peker'e yakın" gösterdiği Özgür Taşdemir'in yanına Mustafa Çalışkan'ın ismini de eklemesi tesadüf değildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'e verilen polis korumasıyla ilgili eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'i suçladığını belirterek, "Şu an ihraç edilmişti. Ama daha kısa süre öncesine kadar İstanbul’un en kritik polis müdürlerindendi.

FETÖ Borsası’nda kazandığı paralara, ByLock’tan aldığı rüşvetlere, kapattığı dosyalara dair onlarca suçlama vardı hakkında. Ama sanki bir el hep onu koruyordu. O elin dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olduğu konuşulurdu. Taşdemir’i “manevi oğlu” gibi gördüğü söylenirdi." diye yazdı.

Özgür Taşdemir'in 2017 yılındaki nikahında Mehmet Ağar, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan ve dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın bulunduğuna işaret eden Pehlivan, "“Devletin” şahitliğinde yapılan işte bu evlilik şiddet nedeniyle kısa sürede sona erdi.

Tam da burada hatırlayalım: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ile İçişleri Bakanı Soylu’nun yıldızı hiç barışmadı. Buna rağmen uzun yıllar koltuğunu koruması, yakın olduğu Berat Albayrak’a bağlandı. “İstanbul Emniyet’i demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demek” sözü de hep fısıldandı durdu. Ancak bu mücadeleyi Soylu kazandı, Çalışkan görevden alındı. Bugün Emniyet’te pasif bir koltuğa oturtuldu.

Demem o ki...

Süleyman Soylu’nun “Peker’e yakın” gösterdiği Özgür Taşdemir’in yanına Mustafa Çalışkan’ın ismini de eklemesi tesadüf değildi." ifadelerini kullandı.

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