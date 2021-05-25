Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Sedat Peker'in internet sitesinin kapatılmasında özel arşiv etkileyici faktör mü oldu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in resmi internet sitesinin erişime engellenmesinin talebinin savcılık, İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiğini belirterek, "Kararın 5651 sayılı kanundaki “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde erişimin engellenmesi” kapsamında alındığı biliniyor. “Gecikmesin” deniyor ya Sedat Peker’in sitesi tam 20 yıldır yayındaydı, tehlike yeni fark edilmiş demek ki!

Neyse, kafamda başka deli sorular var... Sedat Peker’in sitesinde yüzlerce insanla fotoğrafı ve anıları vardı. Düğünler, açılışlar, davetler, mitinglerden notlar bulunuyordu. Acaba sitenin kapatılmasında bu özel arşiv de etkileyici faktör oldu mu?" diye yazdı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Zaman, Taraf, Samanyolu TV ve Bugün gibi internet sitelerinin arşivlerinin uçurulduğuna işaret eden Pehlivan, "Halbuki Türkiye yakın tarihinin en tehlikeli terör örgütünün nasıl büyüdüğü kronolojik olarak o sitelerde vardı. Tüm suç ortaklığı çıplak görülüyordu. Belgeliydi.

Normalde ibret olsun diye sanal müze gibi açık tutulması gerekirken silindi. Yani... Peker’in sitesinin kapatılmasındaki asıl motivasyon da bir şeyleri saklamak olabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

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