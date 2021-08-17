Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: O açıklama Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak planıydı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlıklarına bir dönem daha devam etmesi yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Bu açıklama iki başkanın da olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek olarak yorumlandı. Şimdiden yıpratmak istememek, belediyeleri elde tutmak ve kendi adaylığı gibi birçok ihtimal bu çıkışın nedeni olarak sıralandı." diye yazdı.

CHP ve İYİ Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının Meral Akşener'le birlikte planlandığını savunan Pehlivan, "Yani, iki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir sözdü.

Hatırlayın, sık sık “İmamoğlu mu, Yavaş mı aday olacak” tartışmaları yapılıyordu. Dikkat edilecek olursa, şimdi “Kılıçdaroğlu mu Akşener mi aday olacak” sorusu konuşuluyor. Bu nedenle her iki partiden görüştüğüm isimler, genel başkanların stratejisinin işe yaradığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: İkinci dönem de devam etmeliler