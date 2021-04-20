Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz ve Zekeriya Öz neden yok?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, mal varlığı dondurulan aralarında FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKP-C üyelerinin bulunduğu 377 kişilik listeye dikkat çekerek, "Bazı noktalar kafa karıştırıyordu. Örneğin, Resmi Gazete’de yayımlanan karardaki FETÖ üyeleri arasında kritik eksikler vardı. Öyle ya, 15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ü ve kumpasların uygulayıcısı Zekeriya Öz’ü de aradı gözler. Peki, neden yoktular mal varlığı dondurulanlar arasında?" diye yazdı.

Listedeki 8 yabancı kökenli IŞİD militanının doğum yeri yanında "Vatandaşlık TC" ibaresine işaret eden Barış Pehlivan, "Türk makamlarından yabancı kimlik numarasını alan, yani Türkiye’de ikamet etmelerine izin verilen yabancı uyruklular ne zaman IŞİD militanı oldu? Türkiye’ye girdiklerinde zaten IŞİD üyesiyseler, güvenlik açığımız mı vardı?" ifadelerini kullandı.

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