Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İrfan Fidan, İhsan Kalkavan'ın içinde olduğu ve FETÖ örgütlenmesini çok net gösteren telefon konuşmalarını görmezden geldi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 21 Temmuz 2010 tarihinde öldürülen manken Aslı Baş davasında, "intihar etti" denilmesine karşın, delillerin öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "Ne kadar da tanıdık; savcılar değişti, hâkimler gitti, görünmez eller devreye girdi. Sonunda kadim kural işledi; zenginler ceza almaktan kurtuldu. Peki, yine nasıl?" diye yazdı.

Davada delillerin çok büyük bölümünün dosyaya konmadığına işaret eden Pehlivan, "Bunun üzerine, Aslı Baş’ın ailesinin avukatı Faruk Zorba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı’ya gidiyor. Öyle ya, İhsan Kalkavan hakkında FETÖ soruşturmasını orası yürütüyor. Ama bakın, avukat Zorba neler yaşıyor:

“İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur, bu telefon konuşmalarında açıkça yargıya müdahale ediyorlardı. Onların iletişimde olduğu hâkim ve savcılar ise belliydi. Misal kısa bir süre Aslı Baş dosyasına bakan mahkeme başkanı Ali Girgin... 2016 yılında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Alanya Adliyesi’nde gözaltına alınan Ali Girgin’in bu kişilerle bağlantısı olabilirdi. Neyse, bu kayıtlar savcı Orhan Kapıcı’yı çok heyecanlandırdı. Ben orada ‘Hemen işleme alıyorum. Soruşturma başlatacağım’ demesini beklerken, o ‘Sakın avukat bey. Bunlar hâlâ adliyelerde çok güçlüler. Senin de başını yakarlar. Biraz bekle’ demişti.



Uzunca bir süre bekledim. Ancak adliyeye her gittiğimde bu durumu konuştuk savcı beyle. Hep aynı şeyleri söylüyordu. Biraz bekle! 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Orhan Kapıcı’nın koltuğunda İrfan Fidan oturmaktaydı. Bizim dosyayı yetkisizlikle Muğla’ya gönderdi.”" ifadelerini kullandı.

İrfan Fidan'ın ilgisiz yerlere dahi FETÖ soruşturması açmakla meşhur bir savcı olduğuna işaret eden Barış Pehlivan, "Ama nedense, kendi şehrinde soruşturulan Kalkavan’ın içinde olduğu ve FETÖ örgütlenmesini çok net gösteren telefon konuşmalarını görmezden geldi.

Ya sonra?

Sonrası malum. Muğla’da kir örtüldü. Bayer ailesi, tüm aksi delillere rağmen cinayetten beraat etti. Haklarındaki FETÖ dosyası kapatıldı. Geriye herkesin bildiği sırlar kaldı." dedi.

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