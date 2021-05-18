Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Hürriyet'teki söyleşiye dikkat çekti: Eroin soruşturmasında rüşvetle suçlanan o savcı kimdi biliyor musunuz?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Hürriyet gazetesinin 10 Mayıs 2021 nüshasında AKP MKYK üyesi ve Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve eşi Faruk Sarıoğlu ile yapılan söyleşiye dikkat çekerek, "24 Ocak 2019’da Erzurum Emniyet Müdürlüğü bir TIR’ı durdurdu. Operasyonda toplam 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Rakam bir rekordu. İşte o günlerde, bu kritik soruşturmayı yürüten savcı Melih Yıldırım’ın telefonu çaldı. Arayan aynı adliyedeki bir başka savcıydı. Telefondaki ses, tutuklanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan’ın aslında suçsuz olduğunu savunuyordu. Fidan’ın avukatlarının daha önce baron Zindaşti’yi para karşılığı hapisten çıkardıklarını hatırlatıyordu. Dosyada yardımcı olursa, kendisine de istediği kadar para verileceğini belirtiyordu. Evet, bunları bir cumhuriyet savcısı söylüyordu.

Savcı Yıldırım, kendisine yapılan bu ahlaksız teklifi hemen tutanak haline getirdi ve o savcıdan şikâyetçi oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da müfettiş görevlendirdi ve soruşturma başlattı. İşte büyük eroin soruşturmasında rüşvet görüşmesi yapmakla suçlanan o savcı kimdi biliyor musunuz? Doğru tahmin ettiniz, bugün AKP yöneticisiyle evlilik söyleşisi veren Faruk Sarıoğlu." diye yazdı.

Faruk Sarıoğlu'nun, hakkındaki soruşturma sonrası AKP yöneticisi Emine Zeybek'le evlendiğine işaret eden Pehlivan, "Faruk Sarıoğlu ise hakkındaki soruşturma sonrası önce AKP yöneticisi Emine Zeybek ile evlendi, sonra savcılığı bırakıp avukat oldu.

Ah işte, insan düşünmeden edemiyor. Uyuşturucu meselesi Türkiye’nin gündemindeyken bu söyleşi ne de garip geldi. Neyse, Hürriyet sormadı bari ben sorayım: Sahi, Faruk Sarıoğlu hakkındaki HSK’deki rüşvet soruşturmasının akıbeti ne oldu? Yoksa, aşk her şeyi affeder mi?" ifadelerini kullandı.

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