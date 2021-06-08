Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Çocuklarının okul masraflarını ve yurtdışı seyahatlerini Sezgin Baran Korkmaz'a ödettirmekle itham edilen yargı mensupları var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddialarını hatırlatarak, "Birkaç görüşme yaptım. Ve Ankara’dan ulaştığım kaynaklar bana şu çok çarpıcı iddiayı dile getirdi: “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili yargı mensupları hakkında inceleme izni verdi.”

Sır gibi saklanan bir dosyaydı. Savcılar ve hâkimler nüfuz kullanarak menfaat temin etmekle suçlanıyordu. Öyle ki Korkmaz’ın otelinde kalmalarının ve özel hediyelerin yanı sıra... Çocuklarının okul masraflarını ve yurtdışı seyahatlerini Sezgin Baran Korkmaz’a ödettirmekle itham edilen yargı mensupları vardı." diye yazdı.

HSK'nın kendi içine sıçrayan bir suçlamaya ilişkin incelemeleri nasıl yapacağı konusunda şüpheleri olduğunu belirten Pehlivan, "Belki de üstünü kapatacaklar, soruşturma yapılmayacak, kimse hakkıyla cezalandırılmayacak. Lakin şüphesiz ki bu çürüme artık gizlenemeyecek." ifadelerini kullandı.

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