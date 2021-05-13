Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Çakıcı'nın ses kayıtları o dönem hükümetin değişmesine dahi yol açacaktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına işaret ederek, "Bundan 23 yıl önce de Alaattin Çakıcı’nın sesini dinliyorduk..Ve o günlerde Hürriyet gazetesinin barında... Ünlü bir türkücü ilahi okuduğu kaseti promosyon olarak dağıtması için gazete yönetimini ikna etmeye çalışıyordu. Buna kulak misafiri olanlar arasında Tempo dergisi ekibi de vardı. İçlerinden biri “Promosyonun kralı Çakıcı kaseti olur” diye espri yaptı. Sonra düşündüler, neden olmasın?" diye yazdı.

Yasa gereği Çakıcı'nın telif hakkı olduğundan yazılı izin gerektiğini hatırlatan Terkoğlu, "Kültür Bakanı İstemihan Talay ile iletişime geçildi. Ve böylece Çakıcı’nın telefon konuşmaları “enstrümantal müzik eseri” diye çıktı. 60 bin adet basıldı kasetten. Haliyle büyük tartışma yarattı.

Çakıcı’nın ses kayıtları o dönem hükümetin değişmesine dahi yol açacaktı. Dinleyenin ise Fethullahçılar olduğu yıllar sonra gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

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