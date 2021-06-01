Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Bahis siteleri uzmanını Girne'de vurdular, tüm çabalara rağmen yaprak kımıldamadı; ta ki Sedat Peker videolarına kadar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Girne'de vurulan Eray Kenanoğlu'nun avukatlarının yaptığı sayısız başvuruya ve tetikçilerin isimlerini, adresleri bilinmesine rağmen korunduklarını belirterek, "Sedat Peker videolarına kadar... Zira, Eray Kenanoğlu kendisine yapılan silahlı saldırının azmettiricisinin Sedat Peker olduğuna inanıyordu. Daha da ilginci, kendisi Peker’in eski sağ koluydu. Cezaevinde tanışmışlar, sonra da birlikte ortak iş yapmışlardı. Gelin görün ki dostluk zaman içinde düşmanlığa evrilmişti.

Kenanoğlu, suikast girişiminin perde arkasında Peker olduğu için tetikçilerin dahi aranmadığına inanıyordu. Haksız da sayılmazdı. O kadar başvurusu sonuçsuz kaldı." diye yazdı.

Savcılığın, Eray Kenanoğlu'nun kurşunlanmasına ilişkin belgelerin hepsinin istendiğine dikkat çeken Pehlivan, "Belki de kasten adam öldürmeye teşebbüsten iddianame yazılacaktı. Evet... Soruşturma nereye evrilir, zaman gösterecek.



Benim asıl takıldığım nokta şu: Bir silahlı saldırının soruşturulması için azmettirici olduğu söylenen kişinin tripotun üzerine kamera koymasını beklemenin neresi adalete sığıyor?" ifadelerini kullandı.

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