Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Ankara'da önemli bir siyasetçi ve yargı mensubu, Soma davasını konuştu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında 24 Mayıs tarihinde karar çıkacağını belirterek, "46 sanıklı Soma davasının dokuzuncu duruşması... Maden ocağının sahibi Can Gürkan çıktı sanık kürsüsüne, şöyle dedi: “Soma’nın faili FETÖ’dür!”

Yandaş medya durur mu, şunu yazdılar: “Soma’da yaşananların FETÖ örgütünün, son altın vuruştan önce, denedikleri küçük bir ameliyat girişimi olduğunu söylemek, komplo olarak nitelendirilebilir mi?” Bununla da yetinmediler. Sanık avukatları Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve 301 madencinin ölümünde FETÖ parmağının soruşturulmasını istedi." diye yazdı.

Ankara'da önemli bir siyasetçinin yargı mensubuyla görüştüğünü ve Soma davasının konuşulduğunu iddia eden Pehlivan, "Buluşmadaki siyasetçi sadece elçiydi, mesele başkasıydı. Masada Soma vardı. Kritik bir siyasetçinin sevgilisinin çok yakını da sanıklar arasındaydı. Eğer o yargı mensubu, Soma katliamında FETÖ sabotajı olduğuna dair yargılama sürecini başlatırsa paraya boğulacaktı. İstediği yüksek bir makama getirilecekti. Ama bunlar için siyasetçi sevgilisinin yakını “301 madencinin ölümünde fail FETÖ’dür” diyerek kurtarılmalıydı.

Neyse ki... Bu topraklarda halen cüppesine düğme diktirmeyen yargı mensupları da vardı. Elinin tersiyle itti bu teklifi. Peki... Sanık avukatlarının “Soma’yı FETÖ yaptı” şeklindeki suç duyurusu ne oldu?

Öyle ya aradan yıllar geçti, gerçek failler belli, dava sonuçlanacak... İddia o ki halen kapatılmamış o dosya. Hakkında bir takipsizlik kararı ya da açılmış bir dava yok. Ve savcılıktaki faili meçhul suçlar bürosunda bekletiliyor. Özetle, ne içeriği tam biliniyor ne de tozlu raflara kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

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